В России начали системную работу по подготовке нового поколения металлургов

В Челябинске прошел форум молодых металлургов
«Молодая Гвардия Единой России» инициирует совместные программы по развитию молодежной политики совместно с крупными отечественными металлургическими предприятиями. Соответствующие соглашения были подписаны на всероссийском форуме молодых металлургов в Челябинске, организованном МГЕР при поддержке правительства региона, сообщила пресс-служба «Единой России».

Уточняется, что соглашения подразумевают также проведение мероприятий и реализацию инициатив, нацеленных на патриотическое воспитание и поддержку волонтерской деятельности.

Глава МГЕР Антон Демидов отметил, что соглашения стали фундаментом системной работы по подготовке нового поколения металлургов в России и способствуют внедрению молодежных инициатив в производственные процессы.

«Мы создаем эффективный механизм взаимодействия между талантливыми специалистами и ведущими промышленными предприятиями, который позволит реализовывать прорывные проекты и укреплять кадровый суверенитет отрасли», — подчеркнул Демидов.

