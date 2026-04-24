Глава L'Oreal рассказал о многомиллионных убытках из-за ближневосточного конфликта

Компания-производитель парфюмерии и косметики L'Oreal потеряла около €100 млн из-за ближневосточного конфликта. Об этом рассказал глава бренда Николас Иеронимус, его слова приводит агентство Reuters.

«Конфликт на Ближнем Востоке повлиял на оборот в первом квартале примерно на €100 миллионов», — сказал Иеронимус.

При этом, согласно официальному заявлению компании об итогах первого квартала 2026 года, выручка в регионе, включающем Южную Азию, Тихий океан, Ближний Восток, Северную Африку и страны Африки южнее Сахары, выросла.

Так, общий рост составил 15,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Главным образом торговля осуществляется через онлайн-площадки, отметили в компании.

Как уточнили в L'Oreal, особенно высокий рост продаж зафиксирован во Вьетнаме, на втором месте — Индия. Существенно снизились показатели продаж в странах Ближнего Востока — в первую очередь, в Объединенных Арабских Эмиратах. Однако в Саудовской Аравии при этом сохранились прежние продажи.

Ранее L'Oreal подала в Роспатент 31 заявку на регистрацию товарных знаков.

 
