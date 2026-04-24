Прием заявок на юбилейную премию «Автодилер года» завершится 30 апреля

На премии «Автодилер года» оценят ключевые показатели дилерского бизнеса
Пресс-служба «Авито Авто»

«Авито Авто» и аналитическое агентство «Автостат» принимают заявки на 10-ю юбилейную премию «Автодилер года 2026» до 30 апреля 2026 года, сообщили в пресс-службе компании.

Руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» в «Авито Авто» Кирилл Поляков подчеркнул, что главный тренд в автобизнесе — цифровизация. По его словам, сегодня это обязательная часть работы дилера.

По данным «Авито Авто», цифровизация изменила поведение покупателей: более 85% пользователей проходят путь выбора автомобиля в цифровой среде.

«Для рынка все большую роль играют прозрачность, скорость коммуникации и качество данных на всех этапах взаимодействия с покупателем. Современные дилеры все активнее используют цифровые инструменты для работы с клиентским опытом, складом, ценообразованием и аналитикой. Премия «Автодилер года» как раз помогает выделить тех игроков, которые не просто следуют этому тренду, а задают новый стандарт работы на рынке», — отметил Кирилл Поляков.

В 2026 году в рамках премии оценят ключевые бизнес-показатели дилерского бизнеса и качество работы с клиентом, складом и цифровыми каналами. Для участия в номинациях, связанных с продажами новых автомобилей, автомобилей с пробегом и сервисных услуг, дилерам нужно подать заявку в агентство «Автостат». При оценке учтут объемы продаж, выручку, эффективность команды и динамику роста.

По номинациям, связанным с клиентским опытом и эффективностью закупок, автоматически рассматриваются дилеры, которые в период оценки показателей работают на «Авито Авто» и в «Автохабе». Здесь внимание уделяется качеству коммуникации с клиентами, рейтингу, скорости обработки обращений, а также эффективности управления складом и закупками.

«Дилеры — главное звено автомобильного рынка. Премия «Автодилер года» — способ сказать им спасибо и дать то, что действительно работает: честную оценку, равные условия для официальных и независимых игроков и статус,», — отметил директор «Автостата» Сергей Целиков.

Участие в премии бесплатное. В конкурсе смогут участвовать как официальные, так и независимые дилеры. Победителей наградят 18 июня 2026 года в Москве. Финалисты юбилейного сезона премии «Автодилер года 2026» будут опубликованы на страницах журнала Forbes.

 
Скоро коммуналка бешено подорожает — можно ли хоть как-то снизить платежи за ЖКУ законно
