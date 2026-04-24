Крупнейший девелопер России сообщил о годовом убытке более 2 млрд рублей

Чистый убыток крупнейшего девелопера России «Самолет» за 2025 год составил 2,3 млрд рублей. Это следует из опубликованном компанией заявлении о финансовых результатах за год.

«В условиях жесткой денежно-кредитной политики Банка России ожидаемо выросли финансовые расходы, при этом чистый убыток составил 2,3 млрд руб., а без учета расхода от выбытия инвестиции финансовый результат группы по итогам года положительный», — говорится в комментарии финансового директора компании Нины Голубничей.

При этом она отметила, что при снижении объема продаж и росте стройготовности выручка компании выросла до 366,8 млрд руб., валовая рентабельность увеличилась на 3 п.п. и составила 36%.

Целями девелопера на 2026 год остаются оптимизация долгового портфеля и снижение уровня корпоративного долга в рамках укрепления финансовой устойчивости группы, добавила финансового директора компании.

