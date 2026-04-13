Риелтор объяснил падение спроса среди россиян на жилье в новостройках

Риелтор Апрелев: разгон цен и перенос сроков ввода снижают спрос на первичку
Евгений Биятов/РИА Новости

Высокие ипотечные ставки и разгон цен на недвижимость на первичном рынке привели к падению платежеспособности населения. В то же время застройщикам перенесли сроки ввода объектов в эксплуатацию, на фоне чего спрос на жилье в новостройках упал, объяснил почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире Общественной Службы Новостей.

Эксперт отметил, что даже существовавшие ранее ставки рыночной ипотеке в районе 10–12%, обеспечивали доступность кредитования для среднего класса. И хотя рост цен на квартиры сохранялся, на это были объективные причины, включая инфляцию. Сегодня же рыночные ставки с льготными различаются слишком сильно, отметил Апрелев.

«Если мы сравниваем с первичным рынком, где 6% годовых, а сейчас чуть ниже 20% на рыночную ипотеку, отличие будет в три раза, – пояснил он. — Соответственно, понятно, что это повышает цены на первичном рынке исключительно и за счет разгона первичного рынка мы получили отсутствие платежеспособного спроса, даже с льготной ипотекой».

Перенос сроков ввода объектов в эксплуатацию застройщикам также привел к снижению спроса, причем даже по льготному кредитованию под 6%, добавил риелтор. По его мнению, в такой ситуации выиграли только банки, получившие средства на эскроу-счета под нулевой процент.

Напомним, число выданных ипотек по семейной программе в 2025 году выросло на 44% по сравнению с 2024 годом — 545 тыс. займов против 380 тыс. Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе аналитического центра экосистемы недвижимости М2, общая сумма выдач по семейной ипотеке составила 2,14 трлн рублей, в 2025 году — 3,15 трлн рублей. На семейную ипотеку пришлось 90% выдач кредитов по объему и по количеству.

В правительстве ранее рассказали о подготовке к модернизации льготной ипотеки.

 
