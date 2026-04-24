Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Стало известно, как российские семьи делят платежи по ипотеке

Специалисты Level Group выяснили, что треть семей в РФ платят ипотеку поровну
Нина Зотина/РИА «Новости»

Согласно исследованию компании Level Group, результаты которого имеются в распоряжении РИАМО, каждая третья семья в России (28%) выплачивает ипотеку, разделяя ежемесячный платеж поровну. В 21% случаев мужчина оплачивает большую часть кредита, и еще в 21% семейных пар закрытие ипотеки считается исключительно мужской обязанностью.

Реже встречаются ситуации, когда женщина берет на себя большую часть платежа (12%) или выплачивает всю сумму (8%). Лишь 10% респондентов погашают ипотеку в одиночку без партнера.

«Большинство семейных пар (50%) ведут совместный бюджет, что помогает супругам чувствовать уверенность в завтрашнем дне. Достичь дисциплины нередко помогает именно партнерство, так как в паре проще отказаться от спонтанных покупок ради долгосрочной цели», — отметил руководитель отдела ипотеки Level Group Юлиан Овечкин.

По его информации, благодаря такому подходу, более половины семейных пар в России (52%) выплачивают ипотечный кредит досрочно.

До этого эксперты предупреждали, что в некоторых случаях досрочное погашение ипотеки не будет оптимальным решением. Так, если у заемщика нет финансовой подушки, решение направлять все свободные деньги на выплаты может привести к трудностям. Более того, на поздних этапах кредита досрочные платежи практически не снижают общую переплату.

Ранее в Госдуме предложили отменить проценты по ипотеке для многодетных семей.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
