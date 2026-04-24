В Карелии застройщиков обязали бесплатно передавать часть жилья сиротам

В Карелии застройщиков обязали передавать 10% строящихся квартир детям-сиротам
Депутаты Заксобрания Карелии поддержали законопроект, согласно которому застройщики будут обязаны бесплатно передавать не менее 10% жилой площади муниципалитетам для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

Он уточнил, что это правило распространяется на тех девелоперов, которые получили землю под строительство многоквартирного дома без торгов.

По словам Парфенчикова, новый механизм позволит сократить очередь на жилье для детей-сирот. Он добавил, что детям-сиротам из бюджета Карелии выдается единовременная денежная помощь на приобретение собственного жилья. В 2025 году такой мерой поддержки воспользовались 38 человек. Всего же новые квартиры получили 116 человек, добавил Парфенчиков.

Глава республики уточнил, что в этом году местные власти планируют предоставить квартиры 140 жителям из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Отмечается, что инициатором законопроекта выступила республиканская прокуратура, которая ранее проанализировала соблюдение прав детей-сирот в жилищной сфере.

Ранее сообщалось, что Подмосковье стало регионом-лидером по обеспечению жильем детей-сирот.

 
