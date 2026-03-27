Стало известно, кто отвечает за просрочку по кредиту из-за блокировки карты

Если из-за блокировки банковской карты заемщик допустил просрочку по кредиту, ответственность зависит от причин, по которым банк ограничил доступ к счету. Об этом «Газете.Ru» рассказал доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«Если карта была заблокирована по вине банка, например из-за технического сбоя или необоснованного решения, ответственность может нести сама кредитная организация. В такой ситуации клиент вправе добиваться отмены штрафов, а также исправления данных в кредитной истории, если просрочка возникла не по его вине. Иная ситуация складывается, когда блокировка была законной. Речь может идти, например, о подозрительных операциях или проверках в рамках финансового контроля. В таком случае обязанность своевременно вносить платежи по кредиту сохраняется за клиентом, а банк ответственности не несет, поскольку действует в рамках закона. То же самое касается случаев, когда заемщик не выполнил требования банка, не предоставил нужные документы или проигнорировал уведомления», — предупредил Шедько.

По его словам, при этом оспорить действия банка и добиться исправления кредитной истории возможно, но для этого нужны доказательства: шансы выше, если клиент может подтвердить, что блокировка была ошибочной, он не мог внести платеж по независящим от него причинам и предпринимал попытки исполнить обязательства. В такой ситуации можно рассчитывать на удаление записи о просрочке из кредитной истории и отмену начисленных штрафов, подчеркнул экономист. Если же блокировка была правомерной, клиент не пытался урегулировать проблему или у него оставались другие способы оплаты, добиться пересмотра последствий будет сложнее, добавил эксперт.

Чтобы снизить риск подобных ситуаций, Шедько посоветовал разделять финансовые потоки: для зарплаты, подработок и повседневных расходов использовать разные карты, а для предпринимательской деятельности открыть отдельный счет. Кроме того, стоит избегать операций, которые могут показаться банку подозрительными, в том числе массовых переводов от разных людей и быстрого транзита крупных сумм, добавил эксперт. При переводах он рекомендовал указывать их назначение, а если ожидается крупное поступление, например от продажи имущества, лучше заранее предупредить банк и подготовить подтверждающие документы.

Если карта все же была заблокирована, важно сразу связаться с банком, выяснить причины, собрать документы о законности происхождения средств и подать письменное заявление, заключил Шедько. По его словам, при отсутствии реакции со стороны кредитной организации можно пожаловаться в Банк России через интернет-приемную, мобильное приложение «ЦБ онлайн», по почте или лично.

