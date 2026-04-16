Скончался «первопроходец инвестирования в развивающиеся рынки» Марк Мобиус

Американский инвестор Марк Мобиус ушел из жизни. Об этом сообщается на его странице в социальной сети LinkedIn.

«Марк Мобиус, известный инвестор и первопроходец в сфере инвестирования в развивающиеся рынки, скончался 15 апреля 2026 года в возрасте 89 лет», — говорится в публикации.

Инвестор родился в августе 1936 года в Нью-Йорке. Он получил степень бакалавра и магистра в области коммуникаций в Бостонском университете, а в 1964 году получил степень доктора по специальности экономика в Массачусетском технологическом институте.

Мобиус являлся сооснователем и управляющим компании Mobius Capital Partners. Его считали экспертом в области инвестиций на рынках Азии, Африки, Восточной Европы и Латинской Америки. После кризиса 1998 года специалист начал скупать акции российских компаний, а в 2009 году предсказал начало финансового кризиса в Азии.

В 2012 году инвестор создал фонд Templeton Africa Fund. На протяжении 30 лет он работал в компании Franklin Templeton Investments, возглавляя фонд развивающихся рынков Templeton Emerging Markets Group.

