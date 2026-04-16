Россиян предупредили о запрете использования мангалов на балконе

Россиянам категорически нельзя на балконе использовать любое устройство с открытым пламенем — угольный или дровяной мангал, одноразовые мангалы, газовые грили, горелки и самодельные конструкции с углями. Об этом «Газете.Ru» рассказала адвокат, председатель Московской коллегии адвокатов «Швырева и партнеры» Надежда Швырева.

«Риск штрафа за шашлыки на балконе в 2026 году реален. В действующих Правилах противопожарного режима прямо запрещено использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир. ⁣⁣Для обычного гражданина в стандартной ситуации (мангал на балконе, без пожара и ущерба) применяется общая норма о нарушении требований пожарной безопасности: санкция – предупреждение или административный штраф. ⁣⁣На практике речь обычно идет о штрафах в пределах нескольких тысяч рублей, но формально верхняя граница для граждан по базовому составу — до 15 тыс. рублей», — отметила Швырева.
⁣⁣⠀
По ее словам, штраф в размере до 50 тысяч рублей — это уже история не про «просто пожарили шашлыки», а про ситуацию, когда нарушение требований пожарной безопасности привело к пожару и реальному ущербу. ⁣⁣Речь идет о случаях, когда огонь с балкона перекинулся на фасад, кровлю, соседние балконы, пострадало чужое имущество или здоровью кого‑то причинен вред. Тогда применяется более тяжкий состав, который для граждан предусматривает штрафы порядка 40–50 тыс. рублей, предупредила Швырева.
⁣⁣⠀
По ее словам, даже если формально используется электрогриль без пламени, сильный дым и запах могут спровоцировать вызов пожарных или управляющей компании, а дальше все будет зависеть от оценки ситуации инспекторами. ⁣⁣Дополнительный риск — период действия особого противопожарного режима в регионе: в это время штрафы выше, и любые «эксперименты» с огнем и дымом воспринимаются гораздо жестче, предупредила Швырева.
⁣⁣⠀
Поэтому безопасная стратегия – полностью отказаться от открытого огня на балконе, внимательно относиться к источникам задымления и не рассчитывать, что «у нас только чуть‑чуть подкоптить», считает эксперт.
⁣⁣⠀
«Формально санкции предусмотрены и применяются, но говорить о массовой «охоте за мангалами» нельзя. Чаще всего история начинается с жалобы соседей на дым и запах. На место выезжают пожарные, полиция или представители управляющей компании. ⁣⁣В ряде случаев дело ограничивается профилактической беседой и устным предупреждением, иногда – официальным предупреждением. Реальные штрафы чаще назначают, когда есть явный открытый огонь, сильное задымление, конфликтное поведение хозяина квартиры или повторность нарушения», — констатировала адвокат.
⁣⁣⠀

Ранее была раскрыта стоимость «шашлычного набора» в текущем году.
⁣⁣⠀

 
