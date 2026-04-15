Формирование нового военного альянса «Европа-Киев» может радикально изменить боевой потенциал Украины: на ее территории могут быстро оказаться «союзнические войска», европейские военные базы и прочие объекты. Такое мнение высказал военный обозреватель kp.ru, полковник в отставке Виктор Баранец.

Отвечая на вопрос, может ли Москва предотвратить такое развитие событий, эксперт предположил, что сначала будет направлено дипломатическое напоминание о требованиях к Украине перед началом специальной военной операции (внеблоковый и безъядерный статус, запрет на размещение иностранных контингентов и тд).

«Ну а если УкроНАТО полезет в Россию, надеясь на преимущества в своем суммарном боевом потенциале (личный состав + боевая техника), и это будет грозить территориальной целостности и суверенитету России, Москве придется достать из ножен свой ядерный меч в соответствии с новой ядерной доктриной», — добавил Баранец.

Выступая на пресс-конференции в Пекине, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что США и Европа планируют создание нового военного блока, в котором Украине готовится ведущая роль.

Глава российского МИД отметил, что в США этот план активно продвигает Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам. Подробнее — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

