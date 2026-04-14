Госдума одобрила освобождение части бизнеса от НДС до конца года

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, предусматривающий временное освобождение от налога на добавленную стоимость (НДС) для предпринимателей на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН и ПСН). Об этом сообщил ТАСС.

Проектом закона от уплаты НДС до 31 декабря освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в сфере общественного питания, которые стали плательщиками этого налога только с начала 2026 года.

Обязательное условие для этого — годовой доход до 60 млн рублей, а доля выручки от услуг общественного питания должна составлять не менее 70%. При превышении порога бизнес сможет выбрать пониженные ставки НДС (5% или 7% без вычетов) либо общеустановленную ставку 20% с вычетами.

Эта мера направлена на смягчение перехода малого бизнеса к новым налоговым условиям, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Агентство отмечает, что ИП, применявшим в декабре ПСН, доход которых за прошлый год превысил 20 млн рублей, предоставляется право не позднее 1 июня подать уведомление о переходе на УСН.

С 1 января 2026 года в России основная ставка НДС повышена с 20% до 22%. Кроме того, был снижен до 20 млн рублей (ранее было 60 млн руб.) порог дохода для автоматического освобождения от НДС на упрощенной системе (УСН). К 2028 году он должен упасть до 10 млн рублей.

