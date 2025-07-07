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В России призвали разработать «программу по спасению человечества»

Спецпредставитель Титов призвал создать программу по спасению человечества в ООН
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Алексей Майшев/РИА Новости

Программа устойчивого развития ООН оказалась в глубоком кризисе, разрыв между целями и их финансированием продолжает нарастать, в связи с чем нужно разрабатывать новую «программу по спасению человечества». Об этом сообщили в пресс-службе специального представителя президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Бориса Титова по итогам четвертой Международной конференции по финансированию и развитию ООН (Севильского соглашения), в которой он принимал участие.

По последним оценкам, дефицит составляет $4 триллиона в год. Кроме того, продолжает расти долг развивающихся стран, в связи с чем на мероприятии постоянно подчеркивалось, что в странах с суммарным населением более 3 млрд человек расходы на обслуживание долга превышают расходы на здравоохранение.

«И что, кто-то что-нибудь предложил? Нет. Сотни выступлений: с одной стороны просьбы и жалобы, с другой лозунги и декларации. Даже обещаний нет. Да и какие обещания, с учетом особой ситуации и новых незапланированных трат? Да и доходы у них падают», — подчеркнул Титов.

По его словам, американцы могли оказаться правы, выйдя из процесса и отказавшись участвовать в «абсолютно бесполезной говорильне». Однако, указал спецпредставитель президента России, в мире продолжает нарастать количество проблем, с которыми в одиночку не справиться: от военных конфликтов до растущего населения Африки, что может спровоцировать новую волну миграции.

Лишь Россия предложила «что-то конкретное, по существу» — сервис МСП, который является инновацией «налоговой службы». Им заинтересовались министры финансов Лесото, Эсватини, Замбии, а также «швейцарец и канадец».

Титов призвал вернуться к «прагматическому взгляду», поскольку программа «спасения человечества все равно нужна», даже США.

«Но она должна быть не обо всем хорошем – как достичь идеального мира, на это точно денег не хватит. Она должна быть более конкретной, нацеленной на решение выверенного списка самых важных задач. С четкой системой обеспечения — и деньгами, и ресурсами управления», — указал Титов.

Ранее в ООН назвали страны с самым большим госдолгом на одного жителя.

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