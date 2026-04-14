Таможня России начисляет повышенные пошлины на товары, ввозимые через ЕАЭС

Forbes: таможня России стала начислять повышенные пошлины на товары из ЕАЭС
Таможенные органы стали начислять повышенные пошлины на товары из недружественных стран, ввозимые в Россию через государства Евразийского экономического союза. Об этом пишет Forbes.

Речь о поставках через Казахстан, Белоруссию, Армению и Киргизию. Повышенные ставки будут действовать до конца 2027 года и составят от 15% до 50% в зависимости от категории продукции. Ограничения затронут широкий спектр товаров, в числе которых продукты питания, одежда, парфюмерно-косметическая продукция, алкоголь и напитки.

14 апреля бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких заявил «Газете.Ru», что из-за новых таможенных пошлин в России неизбежен существенный рост цен на французские духи и помаду. По словам Высоких, то, что сейчас происходит с таможенными доначислениями, — это не техническая ошибка и не единичные случаи. Это осознанный разворот правоприменительной практики: схема, по которой товар из «недружественной» страны покупался в ЕАЭС и ввозился в Россию без повторной пошлины, планомерно закрывается, предупредил аналитик.

Ранее россиянам рассказали, что спасет их от инфляции.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
