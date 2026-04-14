Фастфуд в России стал меньше зарабатывать в 2025 году

Крупнейшие фастфуд-сети в России стали меньше забатывать в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности компаний.

Согласно документации, прибыль российских сетей быстрого питания Rostic's, «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг» показала снижение. Так, у ООО «Юнирест» (Rostic's) падение составило 27,5% — до 4,1 млрд рублей. Доход ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») сократился на 15,1%, до 14,4 млрд рублей. Самое существенное снижение зафиксировано у ООО «Бургер Рус» («Бургер Кинг») — на 61%, до 637,6 млн рублей.

При этом в более ранние периоды прибыль «Юнирест» и «Системы ПБО» росла — на 60,4% и 19,7% соответственно. У «Бургер Рус» тогда также наблюдалось снижение, но менее значительное — на 9,2%.

В «Юниресте» сложившуюся динамику связали с реализуемой инвестиционной программой: в 2025 году компания открыла более 80 новых ресторанов, а в 2026 году планирует превзойти этот показатель. В свою очередь, аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова считает, что прибыль сегмента фастфуда снижается из-за роста операционных издержек. Среди причин она назвала увеличение расходов на персонал, удорожание ингредиентов на фоне инфляции, а также проблемы с логистикой.

В конце марта вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев сообщал, что в Екатеринбурге может закрыться множество заведений общепита, работающих в среднем ценовом сегменте. По его словам, на рынок оказывают влияние такие факторы как рост налоговой нагрузки и увеличение себестоимости продуктов питания, но главное — это изменение потребительского поведения.

Ранее Минфин предложил освободить от НДС компании в сфере общепита.