Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Бизнес

Фастфуд в России стал меньше зарабатывать в 2025 году

Rimma Bondarenko/Shutterstock/FOTODOM

Крупнейшие фастфуд-сети в России стали меньше забатывать в 2025 году. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные бухгалтерской отчетности компаний.

Согласно документации, прибыль российских сетей быстрого питания Rostic's, «Вкусно — и точка» и «Бургер Кинг» показала снижение. Так, у ООО «Юнирест» (Rostic's) падение составило 27,5% — до 4,1 млрд рублей. Доход ООО «Система ПБО» («Вкусно — и точка») сократился на 15,1%, до 14,4 млрд рублей. Самое существенное снижение зафиксировано у ООО «Бургер Рус» («Бургер Кинг») — на 61%, до 637,6 млн рублей.

При этом в более ранние периоды прибыль «Юнирест» и «Системы ПБО» росла — на 60,4% и 19,7% соответственно. У «Бургер Рус» тогда также наблюдалось снижение, но менее значительное — на 9,2%.

В «Юниресте» сложившуюся динамику связали с реализуемой инвестиционной программой: в 2025 году компания открыла более 80 новых ресторанов, а в 2026 году планирует превзойти этот показатель. В свою очередь, аналитик «Риком-Траст» Валерия Попова считает, что прибыль сегмента фастфуда снижается из-за роста операционных издержек. Среди причин она назвала увеличение расходов на персонал, удорожание ингредиентов на фоне инфляции, а также проблемы с логистикой.

В конце марта вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев сообщал, что в Екатеринбурге может закрыться множество заведений общепита, работающих в среднем ценовом сегменте. По его словам, на рынок оказывают влияние такие факторы как рост налоговой нагрузки и увеличение себестоимости продуктов питания, но главное — это изменение потребительского поведения.

Ранее Минфин предложил освободить от НДС компании в сфере общепита.

 
Теперь вы знаете
Реестр антипрививочников, новые правила учета стажа и $100 чаевых от Трампа. Что нового к утру 14 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!