В российском городе-миллионнике ожидается волна закрытий ресторанов

Ресторатор Пономарев: в Екатеринбурге закроются рестораны среднего сегмента
В Екатеринбурге может закрыться множество заведений общепита, работающих в среднем ценовом сегменте. Об этом в беседе с ЕАН рассказал вице-президент Ассоциации кулинаров и рестораторов Свердловской области Олег Пономарев. По его словам, на рынок оказывают влияние такие факторы как рост налоговой нагрузки и увеличение себестоимости продуктов питания, но главное — это изменение потребительского поведения.

«Когда происходят пертурбации, изменения в экономике, потребитель экономит. Он, например, начинает меньше ходить в рестораны. В таких условиях на рынке остаются те, кто чувствует себя увереннее, чем те, кто балансирует на грани рентабельности», — отметил эксперт.

В период нестабильности комфортно себя чувствуют премиум-рестораны заведения фастфуда. Средний же ценовой сегмент с непонятной для потребителя концепцией, например, с экспериментальной кухней, пострадает больше, указал Пономарев.

По его мнению, на рынке наступает период самоочищения и первыми его покинут непрофессионалы.

Основатель ресторанного гида Restoclub.ru Игорь Кузьмин до этого предупреждал, что цены в барах в 2026 году вырастут. По его словам, это произойдет, поскольку закупка алкоголя дорожает, акцизная нагрузка увеличивается, требования к учету усложняются, а зарплаты растут быстрее, чем выручка. При этом бар не может бесконечно перекладывать все это в чек — гость стал рациональнее и быстрее сокращает спонтанные выходы. Как следствие — часть заведений уйдет с рынка, спрогнозировал он.

Ранее Минфин предложил освободить от НДС компании в сфере общепита.

 
