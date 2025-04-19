Стало известно влияние моды на дубайский шоколад на планету

Тренд на дубайский шоколад в социальной сети TikTok привел к дефициту фисташек в мире. Об этом пишет издание Financial Times.

Десерт из шоколада, фисташковой пасты и катаифи приобрел популярность в 2024 году из-за обзоров блогеров. Быстрый рост спроса на это лакомство привел к дефициту и резкому росту цен на фисташку в мире. За год стоимость этого ореха на мировом рынке выросла на треть — с $7,65 до $10,30 за фунт (450 г). Средством для ограничения этой тенденции стало ограничение продаж дубайского шоколада в одни руки.

В марте 2025 года сообщалось, что в России наблюдается вторая волна роста интереса к дубайскому шоколаду — его поиск на картах городов России за последние два месяца вырос на 20% и почти добрался до первого пика, который был в октябре 2024 года. Средняя стоимость одной плитки дубайского шоколада (в расчет брали плитку весом от 200 до 250 грамм) в городах-миллионниках России составляет 2188 рублей.

Ранее россиян предупредили о новом способе мошенничества с дубайским шоколадом.