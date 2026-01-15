Стало известно, на каком этапе находится импортозамещение иностранного ПО в российском бизнесе

Более 70% российских компаний продолжают использовать иностранное корпоративное программное обеспечение (ПО). Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на аналитиков Naumen.

По информации издания, в исследовании принимали участие сотрудники финансового сектора, промышленности, ретейла, IT, телекома, госуправления, энергетики, транспорта и логистики.

32% респондентов заявили, что не видят российской альтернативы, еще 16% считают российский подходящий софт слишком дорогим. 12% участников опроса заявили, что ждут возвращения иностранных компаний.

Представители Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) заявляли, что к концу 2025 года только 40-45 процентов компаний критической информационной инфраструктуры перешли на российское ПО, несмотря на то, что власти обязали их перейти на отечественный софт в ограниченные сроки.

В декабре депутат Государственной думы Российской Федерации и член Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин говорил, что 2025 год стал для отечественной сферы IT-технологий периодом качественной трансформации. Значительные успехи достигнуты как в области развития искусственного интеллекта, так и в сфере обеспечения кибербезопасности.

Ранее Путин ответил на вопрос об отключении интернета.