Россияне рассказали, сколько тратят на пасхальные покупки

Социальная сеть «Одноклассники» и сеть гипермаркетов Лента провели опросы среди пользователей и покупателей и выяснили, как россияне отмечают Пасху и к каким покупкам готовятся в этом году. Результаты исследования есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Так, абсолютное большинство опрошенных отмечают Пасху каждый год – 84% и 87% соответственно. Чаще всего этот праздник отмечают женщины и аудитория старше 65 лет.

Большинство отмечающих Пасху, планируют покупать пасхальный кулич, остальная часть респондентов — печь его самостоятельно. Россияне старше 55 лет чаще пекут кулич дома, а более молодая аудитория чаще выбирает готовые варианты.

Кулич с изюмом предпочитают мужчины и аудитория старше 55 лет, а более молодые респонденты чаще выбирают куличи с творожной начинкой, кремом или шоколадом.

Более 90% отмечающих Пасху красят яйца. У пользователей ОК самый популярный способ — луковая шелуха (70%). В опросе «Ленты «лидируют наклейки и термопленка (66%) и пищевые красители (57%), а луковая шелуха занимает третье место (52%).

Около половины респондентов тратит на пасхальные покупки для семьи до 1000 рублей.

Ранее Онищенко рекомендовал красить пасхальные яйца в луковой шелухе, назвав это модным трендом.

 
