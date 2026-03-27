Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Россияне увидели положительное в работе коллекторов

Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Треть опрошенных россиян сейчас воспринимают коллекторов не только как взыскателей долгов, но и как помощников в решении финансовых проблем. При этом 19% россиян по-прежнему воспринимают коллекторов прежде всего как инструмент давления для возврата задолженности. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру» совместно с ПКО «Бустер.ру» (есть у «Газеты.Ru»).

Согласно исследованию, 34% респондентов считают, что роль коллекторских агентств постепенно выходит за рамки привычной взыскательной функции. По их мнению, сотрудники таких компаний все чаще помогают заемщикам разобраться в структуре долга, объясняют причины его появления и предлагают способы погашения с учетом текущего финансового положения. Нейтрально такую работу оценили 28% участников опроса, еще 20% затруднились с ответом.

46% респондентов с просрочками сообщили, что им подробно разъясняли структуру долга и условия его погашения. Еще 38% получили конкретные варианты изменения графика выплат, включая реструктуризацию, а 29% — общие рекомендации по снижению финансовой нагрузки. Для части заемщиков такие меры оказались полезными. Почти треть участников исследования, или 31%, заявили, что смогли частично или полностью стабилизировать свое финансовое положение. Еще 26% отметили, что благодаря взаимодействию удалось не допустить дальнейшего ухудшения ситуации. В то же время 43% опрошенных сказали, что заметных изменений в их положении не произошло.

Исследование также показало, что уровень доверия к коллекторским агентствам зависит от размера долга и длительности просрочки. Среди заемщиков с задолженностью до 50 тыс. рублей положительно оценивают взаимодействие с коллекторами 46% клиентов. Если долг превышает 150 тыс. рублей, их доля снижается примерно до четверти. Аналогичная картина наблюдается и по срокам просрочки: при задержке платежей до 30 дней положительно оценивают контакт с коллекторами 44% заемщиков, а при просрочке более 90 дней — уже только 24%.

Руководитель департамента коммуникационной политики финансового маркетплейса «Выберу.ру» Анна Романенко отметила, что изменение формата работы коллекторов связано в том числе с регуляторными изменениями. По ее словам, Банк России рекомендует финансовым организациям усиливать защиту прав клиентов, повышать стандарты работы с должниками и внедрять правила профессиональной этики. На этом фоне отрасль постепенно меняется: наряду со взысканием задолженности все чаще используются инструменты консультирования, которые помогают заемщикам урегулировать долг, снизить нагрузку и подобрать более подходящий график выплат, уточнила Романенко. Она добавила, что в новых условиях избегать контакта с коллекторами не всегда выгодно, поскольку грамотное взаимодействие может помочь быстрее найти оптимальное решение и снизить стресс, связанный с задолженностью.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее стало известно, на что в работе коллекторов жалуются россияне.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!