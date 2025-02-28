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RWB и футбольный клуб ЦСКА объявили о сотрудничестве

RWB стала премиум-партнером футбольного клуба ЦСКА
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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

RWB (объединенная компания Wildberries&Russ) стала премиум-партнером профессионального футбольного клуба ЦСКА, сообщает пресс-служба компании.

В рамках совместной работы стороны будут реализовывать маркетинговые активации с использованием рекламных возможностей RWB.

Также логотип RWB появится на форме ПФК ЦСКА и на медиаповерхностях ВЭБ Арены.

«Консолидация двух флагманских брендов в составе объединенной компании позволит нам использовать весь спектр доступных инструментов для продвижения бренда ПФК ЦСКА», — отметил генеральный директор футбольного клуба Роман Бабаев.

По словам главного исполнительного директора RWB Роберта Мирзояна, благодаря возможностям Wildberries и Russ компания сможет привлечь еще больше внимания к одному из главных отечественных футбольных клубов.

«Мы рады стать партнером ПФК ЦСКА и совместно вносить дополнительный вклад в популяризацию здорового образа жизни», — сказал он.

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