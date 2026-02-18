ВТБ до конца 2027 года полностью перейдет на российское программное обеспечение

ВТБ планирует к концу 2027 года полностью импортозаместить свои ИТ-системы, основные работы будут завершены в 2026 году. Об этом сообщил на полях Уральского форума Банка России «Кибербезопасность в финансах» заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«Мы заканчиваем все основные процессы в этом году, на 2027-й могут попасть такие вещи, как сложно структурированные банковские гарантии. Мы их выдаем не так много, но они бывают», — уточнил Кулик.

Отмечается, что банк разделил импортозамещение на два блока. Первый включает требование по замене значимых объектов критической информационной инфраструктуры, которое распространяется на системно значимые кредитные организации.

Второй блок — это требование по индивидуальной стратегии цифровой трансформации, которое затрагивает узкий круг банков с госучастием. ВТБ должен выполнить оба требования.

В первую очередь в полном объеме были импортозамещены значимые объекты критической информационной инфраструктуры. В эту категорию у ВТБ входят 206 систем из 800.

Под требование индивидуальной стратегии цифровой трансформации попадают все остальные системы банка, они импортозамещены на 98%. При этом на 100% в них уже импортозамещены слои, в которых числятся мобильный банк, отделения и все виды операций, совершаемых в них.

Также на 100% выполнена работа по замене систем, использующихся в оформлении заявок, например, на открытие кредитов или депозитов.

«Нам осталось заместить бухгалтерскую механику, а также так называемые экзотические операции, например, учет монет. Все фронтальные решения и все бизнес процессы мы полностью уже переделали», — добавил Кулик.

По расчетам ВТБ, экономия от использования импортозамещенных разработок до 2030 года должна составить около 180 млрд руб. Эта сумма складывается из оптимизации затрат на решения, построенные на открытых технологиях и внесенные в Единый реестр российского ПО.

Также ВТБ отказывается использования дорогостоящего и высокопроизводительного серверного оборудования путем перехода на использование российской техники.

Большая часть новых импортозамещенных решений разработаны в рамках созданной банком совместно с холдингом Т1 омниканальной технологической ФинПлатформы, основанной на распределенной сервисной архитектуре.