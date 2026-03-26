Компания Nike продлила в России товарный знак на свой фирменный логотип

Ушедший из России американский производитель спортивной одежды Nike смог продлить в РФ товарный знак в виде фирменного логотипа в виде галочки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

В публикации отмечается, что действие исключительного права на логотип истекло в январе 2026 года. Заявка на регистрацию нового товарного знака была подана компанией в марте. Ведомство приняло положительное решение, удовлетворив заявление Nike и продлив срок действия знака до января 2036 года.

По словам гендиректора компании «Онлайн Патент» Алины Акиншиной, правообладатель бренда решил оставить необходимым в составе регистрации основные позиции в виде мыла, парфюмерных изделий, духов, дезодорантов, туалетных средств, шампуней, лосьонов, а также персональной косметики.

20 марта сообщалось, что немецкая компания Puma, которая специализируется на выпуске спортивной одежды, подала заявку на регистрацию в России товарного знака с фирменной полоской для обуви.

Ранее Chanel зарегистрировал два товарных знака в России.