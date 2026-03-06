Модный дом Chanel зарегистрировал два товарных знака в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Компания подала заявки в декабре 2024 года и в феврале 2025 года. В качестве заявителя указана швейцарская компания «Шанель САРЛ». Под товарным знаком «Chanel 2.55» в России смогут продаваться сумки, ремни для сумок, бумажники и монетницы.

Дом моды Chanel приостановил свою деятельность в России в марте 2022 года. К марту 2024 года Chanel завершил полный выход с российского рынка, расторгнув договоры аренды и прекратив работу своих бутиков в городах России.

До этого ушедший из России Nike продлил свои товарные знаки. Среди них оказались Nike Shox, Tn Air, AF1, Jordan и Air Max.

В феврале эксперт рынка франшиз, сооснователь Businessmens.ru Юрий Богомолов дал прогнозы, какие бренды стоит ждать обратно в ближайшее время. По его словам, определенно стоит ждать в числе первых возвращения «Старбакс», Levi's, Nike и Calvin Klein. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

