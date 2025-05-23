В России оштрафовали фармкомпанию из-за высоких цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармкомпанию КРКА за повышение цен на не имеющее аналогов лекарство. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Служба признала организацию нарушившей антимонопольное законодательство. Фармкомпании выдали предписание с требованием снизить цены на данные препараты.

Ранее ФАС России возбудила дело в отношении фармкомпании за повышение цен на отдельные дозировки препарата «Ко-Дальнева» на 10-16%.

В середине мая ФАС начала проверку стоимости 18 лекарственных препаратов, включая средства от эпилепсии, болезней дыхательной системы и язвенного колита. В этом году компания уже направила запрос 21 производителю, среди которых есть как российские, так и зарубежные компании.

12 мая заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный сообщил «Газете.Ru», что российское правительство пока не готово ужесточать регулирование цен на лекарственные препараты.

Ранее в России согласовали цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза.