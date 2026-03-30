Названы минусы текущей системы индексации пенсий

Экономист Алексеев: индексация пенсий не спасает от роста цен на лекарства и ЖКХ

Индексация пенсий по общей инфляции не спасает пожилых россиян от роста цен на самое необходимое, заявил «Газете.Ru» экономист и социолог Дмитрий Алексеев.

По его оценке, формально выплаты увеличиваются, однако на практике пенсионеры продолжают терять в покупательной способности: их основные расходы приходятся на продукты, лекарства и ЖКХ, которые нередко дорожают быстрее среднего уровня инфляции.

«Проблема связана с самой методикой расчета. Государство ориентируется на широкий индекс потребительских цен, который отражает изменение стоимости большой корзины товаров и услуг. Однако структура расходов пенсионеров отличается от средней: значительную часть их бюджета занимают траты на еду, медикаменты и коммунальные услуги. Именно поэтому даже после индексации рост выплат часто не покрывает реальное подорожание повседневной жизни. Из-за этого возникает замкнутый круг. Государство выполняет обязательства по повышению пенсий, но уровень жизни пожилых людей все равно не успевает за изменением цен», — отметил Алексеев.

По его словам, в итоге часть пенсионеров вынуждена экономить на здоровье и питании либо искать дополнительный заработок. Однако и здесь возникает другая проблема — эйджизм на рынке труда, который ограничивает возможности пожилых людей найти работу, констатировал Алексеев.

Эксперт подчеркнул, что Россия в этом вопросе не уникальна: в США действует механизм Cost-of-Living Adjustment, при котором социальные выплаты также индексируются с учетом инфляции. При этом американские профсоюзы и ассоциации пенсионеров давно добиваются, чтобы при расчете больше учитывались именно расходы пожилых людей, прежде всего на медицину, добавил экономист.

В Великобритании в прошлом жесткая система индексации вызывала серьезное общественное недовольство и протесты, сказал эксперт. Сейчас там действует механизм «тройного замка»: пенсии увеличиваются либо на уровень инфляции, либо на уровень роста средней зарплаты, либо минимум на 2,5% — в зависимости от того, какой показатель выше, уточнил Алексеев.

Он считает, что для решения проблемы в России нужно менять сам подход к индексации. По мнению Алексеева, вместо усредненного инфляционного показателя следует использовать модель, которая опирается на потребительскую корзину пенсионеров и в большей степени учитывает рост цен на лекарства и продукты.

Ранее экономист напомнила о праве на пенсию для тех, кто ни дня не работал.