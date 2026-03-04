Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Бизнес

В Подмосковье локализовали производство оборудования для переработки молока

В Лобне открыли центр по сборке оборудования для молочной промышленности
Пресс-служба губернатора и правительства Московской области

В Лобне на базе АО «Упаковочные системы» запущен центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности и производителей напитков. Старт предприятию дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что ранее сборка технологического оборудования — пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения, автоматов для розлива — осуществлялась в дружественных странах. Новый центр позволит полностью локализовать производство в Подмосковье.

«Упаковка, производимая на этом предприятии, напрямую влияет на масштаб и качество пищевой промышленности, которой в нашей стране и в Подмосковье, в частности, много. Благодаря инженерам мы смогли адаптировать решения под устойчивый рост и выпуск качественной продукции», — отметил Воробьев.

По его словам, важно масштабировать производство, чтобы обеспечить потребности заводов по выпуску молока, молочной продукции и соков.

Министр сельского хозяйства России подчеркнула, что развитие собственного производства оборудования соответствует задачам по повышению технологичности отраслей АПК.

«В прошлом году мы приступили к реализации национального проекта Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одно из направлений — повышение уровня обеспеченности техникой и оборудованием агропромышленного комплекса», — отметила Лут.

Производственная мощность нового центра составит до 25 модулей в год. Он уже получил первые заказы и загружен контрактами до осени.

 
Теперь вы знаете
Группа BTS возвращается: что известно о новом альбоме «Arirang» и мировом туре
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!