В Подмосковье локализовали производство оборудования для переработки молока

В Лобне открыли центр по сборке оборудования для молочной промышленности

В Лобне на базе АО «Упаковочные системы» запущен центр по сборке технологического оборудования для молочной промышленности и производителей напитков. Старт предприятию дали губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр сельского хозяйства России Оксана Лут, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что ранее сборка технологического оборудования — пастеризаторов, моек, модулей стерильного хранения, автоматов для розлива — осуществлялась в дружественных странах. Новый центр позволит полностью локализовать производство в Подмосковье.

«Упаковка, производимая на этом предприятии, напрямую влияет на масштаб и качество пищевой промышленности, которой в нашей стране и в Подмосковье, в частности, много. Благодаря инженерам мы смогли адаптировать решения под устойчивый рост и выпуск качественной продукции», — отметил Воробьев.

По его словам, важно масштабировать производство, чтобы обеспечить потребности заводов по выпуску молока, молочной продукции и соков.

Министр сельского хозяйства России подчеркнула, что развитие собственного производства оборудования соответствует задачам по повышению технологичности отраслей АПК.

«В прошлом году мы приступили к реализации национального проекта Национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Одно из направлений — повышение уровня обеспеченности техникой и оборудованием агропромышленного комплекса», — отметила Лут.

Производственная мощность нового центра составит до 25 модулей в год. Он уже получил первые заказы и загружен контрактами до осени.