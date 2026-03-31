Юрист объяснил, как получить доплату на работе

Юрист Кузнецов: Россияне могут требовать доплату за лишние обязанности
Россияне, выполняющие на работе обязанности выше своей должности, имеют право требовать доплату от работодателя. Об этом сообщил РИА Новости юрист по трудовому праву hh.ru Александр Кузнецов.

По его словам, в случае отказа работодателя сотрудник может взыскать доплату через суд, если сможет подтвердить факт выполнения дополнительной работы. Для этого рекомендуется заранее собрать доказательства, такие как служебная переписка, акты и свидетельские показания.

Кузнецов отметил, что размер доплаты законом не установлен. При этом, по его словам, работодателю не стоит ограничиваться символическими выплатами — вознаграждение может быть как фиксированным, так и рассчитываться в процентах от оклада.

Юрист также подчеркнул, что работник имеет право отказаться от выполнения задач, не предусмотренных трудовым договором, без риска дисциплинарных взысканий.

При этом, добавил он, если дополнительные обязанности выполняются по собственной инициативе сотрудника без указаний руководства, доплата, как правило, не предусмотрена.

Ранее юристы отмечали, что увольнение за токсичность без влияния на работу незаконно.

 
