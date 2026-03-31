СМИ сообщили, что брокер Пентагона намеревался вложить миллионы в оборонный сектор

FT: брокер Хегсета хотел инвестировать в оборонный сектор перед войной с Ираном
Брокер министра обороны США Пита Хегсета пытался осуществить крупную инвестицию в оборонную сферу перед началом военной операции против Ирана. Об этом, сссылаясь на осведомленные источники, сообщает газета Financial Times (FT).

По информации газеты, брокер Хегсета из Morgan Stanley незадолго до начала боевых действий на Ближнем Востоке связался с инвестиционной компанией BlackRock по поводу многомиллионных инвестиций в ее биржевой фонд Defense Industrials Active. В число крупнейших активов Defense Industrials Active входят военно-промышленные конгломераты RTX, Lockheed Martin и Northrop Grumman, которые являются ключевыми подрядчиками Пентагона.

В материале отмечается, что обсуждавшаяся брокером шефа Петагона инвестиция в итоге не состоялась, поскольку Defense Industrials Active на момент переговоров еще не был доступен для покупки клиентам Morgan Stanley. Также осталось неизвестным, нашел ли брокер Хегсета другой вариант для инвестиций.

В свою очередь, официальный представитель министерства обороны США Шон Парнелл назвал статью Financial Times неверной и сфабрикованной и потребовал ее удаления.

Ранее МВФ рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики.

 
