Россиянам объяснили, что их не могут просто уволить во время испытательного срока

Суд в спорах работодателя и сотрудника об увольнении чаще встает на сторону последнего. Об этом «Газете.Ru» рассказал частнопрактикующий юрист Ниджат Мурадов. Он пояснил, что россиян не могут просто так уволить даже во время испытательного срока.

Юрист привел пример. Работник находился на испытательном сроке чуть больше месяца, но за три дня до окончания испытательного периода работодатель уволил его, обосновав тем, что работник «не прошел испытание». Через пару лет судебных разбирательств история закончилась тем, что с работодателя взыскали в пользу работника более 2,7 млн рублей, признав увольнение незаконным, при этом работника восстановили в должности, сказал юрист. По его словам, зачастую работодатели считают, что можно безосновательно увольнять работников в период испытательного срока, а сами работники опасаются отстаивать свои права, не осознавая, что закон на их стороне.

«Российский Трудовой кодекс сильно защищает работников. В части увольнения такое действие дозволено только при наличии законных оснований и при строгом соблюдении установленной процедуры. При этом для каждого основания увольнения законом установлен свой порядок. Например, при сокращениях штата работодатель обязан за два месяца уведомить работника о грядущем сокращении, предложить ему все имеющие вакансии работодателя, которые могут подойти работнику, соблюсти преимущественное право на работе. При увольнении за нарушения работодатель должен соблюсти сроки привлечения к ответственности, затребовать объяснения, зафиксировать сам факт нарушения», — отметил Мурадов.

По его словам, отдельно ТК защищает категории работников, которые, по мнению законодателя, требуют значительных гарантий защиты и уволить которых сложнее (беременные женщины, работники с детьми и иные).

Мурадов подчеркнул, что даже в период испытательного срока, который многие считают «упрощенным» режимом, работодатель обязан письменно предупредить работника о непрохождении испытания, указать конкретные причины и соблюсти установленный срок уведомления.



«У работодателей есть распространено заблуждение о том, что в этот период можно легко и без каких-либо объективных доказательств непрохождения испытания уволить работника. Трудовой кодекс позволяется расторгнуть трудовой договор в связи с неудовлетворительным результатом испытания, но это не означает, что работодателю дозволено игнорировать требованияустановленной законом процедуры. Так, работодатель обязан заранее предупредить работника в письменной форме, указать конкретные причины, по которым он признан не выдержавшим испытание, и сделать это не позднее чем за три дня до увольнения», — сказал юрист.



По его словам, кроме того, сам факт наличия испытательного срока не освобождает работодателя от необходимости обосновать свое решение: в деле на 2,7 млн рублей кассационная инстанция установила, что «вывод работодателя о несоответствии работника порученной ему работе и, как следствие, признании его не выдержавшим испытание … должен основываться на конкретных фактах».

Несмотря на это, работодатели часто злоупотребляют приемом на испытательный срок: работника принимают в штат на испытание, поручают ему большой объем накопившихся задач, а после того, как работник все выполнил и разгрузит работодателя, его увольняют со ссылкой на непрохождение испытания, сказал Мурадов. В итоге работник остается с соответствующей записью в трудовой книжке — «уволен в связи с непрохождением испытания», заключил эксперт.

