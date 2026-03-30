Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Экономист оценил введение НДС на иностранные посылки на маркетплейсах

Экономист Хачатурян опроверг вероятность подорожания импорта в России
fornStudio/Shutterstock/FOTODOM

Распространение НДС на товары, которые заказываются через маркетплейсы с доставкой из-за границы, не приведет к массовому подорожанию импорта в России. Инициативу Минпромторга и Минфина по налоговому уравниванию иностранных продавцов и российских импортеров «Газете.Ru» прокомментировал доцент кафедры стратегического и инновационного развития Финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

По словам эксперта, импортные товары в большинстве магазинов и на нишевых маркеплейсах уже и так продаются с полной уплатой НДС и пошлин, и выравнивание налога для трансграничных продаж на маркетплейсах, объем которых оценивается в пределах 3-4% рынка онлайн-торговли, не отразится на общем уровне цен. Напротив, равные условия работы для российских импортеров будут стимулировать конкуренцию и снижение цен для потребителей.

Введение НДС устранит ценовое преимущество, которым до сих пор пользуются зарубежные продавцы маркетплейсов, отмечает Михаил Хачатурян. На крупных площадках для китайских и турецких поставщиков действуют сниженные — порой в несколько раз — комиссии, а в совокупности с налоговой льготой возникает разница в цене, из-за которой российские импортеры и селлеры оказываются в проигрышном положении на собственных национальных цифровых площадках.

По оценке Минфина, 99,8% трансграничных торговых операций маркетплейсов сейчас проходят без уплаты налогов и сборов. По данным Data Insight, в 2025 году объем трансграничной торговли превысил 400 млрд рублей. При выравнивании налоговой нагрузки потенциальный доход государства с нее мог бы составить почти 90 млрд рублей — это сравнимо с трехлетним бюджетом на инфраструктуру целого российского региона, например, Вологодской области.

«Сейчас Минпромторг обсуждает дорожную карту с законодательными предложениями, которые касаются всей торговли, поэтому логично, что трансграничные операции тоже попали в поле зрения регуляторов, — объясняет Хачатурян. Минфин видит недополученный доход в бюджет от зарубежных продавцов, Минпромторг — неконкурентные условия, в которых российские селлеры платят НДС в полном объеме. Из-за различий в условиях поставки некоторые зарубежные товары обходятся дешевле аналогичных, которые ввозятся в Россию по стандартной процедуре с уплатой всех налогов и сборов. Возникает дискриминирующая ситуация для российских импортеров и селлеров».

Возможные варианты администрирования налога пока обсуждаются. В одном сценарии маркетплейсы будут удерживать с иностранных селлеров НДС и перечислять его в бюджет. В другом зарубежные продавцы будут самостоятельно регистрироваться в российской налоговой системе для уплаты налога. Еще один вариант предусматривает начисление НДС при ввозе товаров и уплату через таможню или оператора.

Минфин предлагает поэтапный переход с 2027 по 2030 год с повышением ставки с 5% до 20%. Минпромторг выступает за введение полной ставки 22% с уже 2027 года. В любом случае от этой меры выиграют и российский бюджет, и конечный потребитель, уверен Михаил Хачатурян. Введение НДС на трансграничную торговлю позволит российским добросовестным импортерам более эффективно конкурировать между собой и иностранными селлерами, а это, в свою очередь, станет дополнительным стимулом для снижения цен, указывает эксперт Финансового университета.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
