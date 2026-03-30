Названы последствия лимита взыскания со страховщиков по ОСАГО

Автоэксперт Мольков: денег на ремонт машины не хватит из-за лимита выплат по ОСАГО
Инициатива, предлагающая запретить взыскивать со страховых компаний суммы сверх лимита в 400 тыс. рублей по ОСАГО, стала реакцией на резкий рост судебных выплат. Однако для добросовестных автовладельцев она несет серьезные риски — например, суммы возмещения будет не хватать на ремонт машины после ДТП, заявил «Газете.Ru» директор департамента продаж финансовых услуг ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Дмитрий Мольков.

Страховщики обсуждают реформу ОСАГО, которая может запретить взыскивать со страховых компаний суммы сверх лимита в 400 тыс. рублей после ДТП.

«Проблема обострилась на фоне резкого снижения доли натурального ремонта по ОСАГО — до исторического минимума в 6%. В этих условиях автоюристы выкупают у потерпевших права требования и через суды взыскивают со страховщиков суммы, которые в разы превышают базовый лимит. Этому способствует и позиция Верховного суда, позволяющая требовать полную стоимость ремонта без учета износа, а также неустойки за просрочку, если страховая компания не смогла вовремя организовать восстановление автомобиля», — отметил Мольков.

По его словам, идея ограничить выплаты пределом в 400 тыс. рублей должна пресечь практику сверхлимитных взысканий, которые в конечном счете, по мнению участников рынка, перекладываются на всех страхователей.

«Однако в таком случае пострадавший в ДТП может оказаться в более слабой позиции. Если страховщик не сумеет организовать ремонт в срок, например из-за дефицита запчастей, автовладелец получит только сумму в пределах лимита, которой часто недостаточно для полного восстановления машины. Остаток тогда придется взыскивать уже напрямую с виновника аварии», — констатировал Мольков.

Эксперт подчеркнул, что действующая система ремонта по ОСАГО испытывает серьезные сбои именно из-за нехватки деталей и проблем с их доступностью. Хотя Банк России предпринимает отдельные шаги для корректировки методики расчета цен на запчасти, это пока не привело к системному улучшению ситуации, сказал эксперт.

В результате принятие таких поправок может не только осложнить получение полного возмещения, но и фактически ослабить позиции автовладельцев в спорах со страховыми компаниями, считает Мольков. По его словам, сейчас именно возможность требовать убытки сверх лимита остается одним из ключевых механизмов защиты прав потребителей. Если этот инструмент исчезнет, у страховщиков будет меньше стимулов искать решения для качественного ремонта, предупредил эксперт.

В качестве альтернативы Мольков предложил сосредоточиться на устранении причин кризиса. По его мнению, для этого необходимо привести справочники стоимости запчастей к реальным рыночным ценам, чтобы страховых выплат действительно хватало на ремонт, а также доработать сам механизм восстановительного ремонта, в том числе пересмотреть допустимые сроки и расширить возможности использования качественных восстановленных или сертифицированных бывших в употреблении деталей.

