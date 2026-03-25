Названы самые аварийные месяцы 2025 года

Наиболее аварийными стали первые три месяца прошлого года. Наибольшее число дорожных происшествий у клиентов с полисами ОСАГО пришлось на февраль: на него пришлось 9,7% всех страховых случаев за год. Немного отстали март и январь — по 9,6%. Об этом говорится в исследовании компании «Росгосстрах», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

При этом в январе основная часть аварий была зарегистрирована уже после новогодних каникул. Самым спокойным днем на дорогах, по данным страховщика, стало 1 января.

В компании отметили, что зимний период традиционно остается самым сложным с точки зрения аварийности. Даже сравнительно малоснежная погода в начале 2025 года не изменила эту тенденцию. Самыми аварийными днями года стали 7 марта и 14 февраля. Начальник управления выплат по автострахованию «Росгосстраха» Людмила Юсова пояснила, что обе даты пришлись на пятницу, а этот день недели, по наблюдениям страховщика, стабильно входит в число самых опасных для водителей. По ее словам, риск повышается не только в дачный сезон, но и в течение всего года, а одной из причин может быть накопленная усталость и стресс к концу рабочей недели. В первую пятерку самых аварийных дат также вошли 24 и 17 января, которые тоже пришлись на пятницу. Из пяти наиболее неблагополучных дней только один был не пятничным — 15 января, выпавшее на среду.

С апреля по август число страховых случаев по ОСАГО у клиентов компании постепенно снижалось. Однако в сентябре, после окончания отпусков и начала учебного года, страховщик зафиксировал рост аварийности на 2% по сравнению с августом. Еще один заметный всплеск произошел в декабре: количество страховых событий оказалось на 17% выше ноябрьского уровня.

Реже всего ДТП, по статистике компании, происходили по воскресеньям и в праздники. Помимо 1 января, к самым спокойным дням 2025 года страховщик отнес 31 декабря, а также воскресенья 19 октября, 9 ноября и 23 ноября.

