В России ожидают нефть по $130

Цена барреля нефти марки Brent может закрепиться выше $130 за баррель, если ситуация вокруг Ирана и Ормузского пролива не будет урегулирована в ближайшие месяцы. Такой прогноз «Газете.Ru» дал руководитель центра по аналитике российских акций «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

«Финансовый рынок уже перестал воспринимать подорожание нефти как чисто эмоциональную реакцию. Теперь речь идет о более глубоком факторе, который затрагивает предложение сырья. По нефти инвесторы уже закладывают последствия на 2026 год, а по газу — сразу на 2026-й и 2027-й. В оптовом сегменте нефтепродуктов цены уже растут, хотя этот процесс частично сдерживается демпферным механизмом. В рознице сохраняется устойчивый тренд на подорожание, при этом маржа в этом сегменте с начала марта снижается. На этом фоне в БКС пересмотрели прогноз средней цены Brent на 2026 год — с $63 до $75 за баррель», — отметил Бахтин.

Такой пересмотр отражает текущие ожидания рынка по нефтяным фьючерсам на следующий год, подчеркнул аналитик.

При этом базовый сценарий компании по-прежнему предполагает, что конфликт удастся урегулировать в течение нескольких месяцев. Бахтин считает, что решение будет принято не самим нефтяным рынком, а политическим путем — на уровне руководства США, Израиля и Ирана.

Главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров, в свою очередь, заявил «Газете.Ru», что дорогая нефть в целом позволяет сохранить без изменений основные параметры российского бюджета, включая цену отсечения по бюджетному правилу и объем расходов. По его оценке, при умеренно высокой стоимости нефти снижаются и риски для курса рубля.

По данным Investing.com, баррель Brent 25 марта стоил более $95.

Ранее сообщалось, что трейдеры заключили сделки с нефтью на $580 млн за минуты до заявления Трампа об Иране.