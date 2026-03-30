Стало известно, в каком случае товары на маркетплейсах подешевеют

Почти треть опрошенных продавцов на маркетплейсах снизят цены при падении комиссий
Почти треть продавцов (30%) на маркетплейсах готовы снизить цены на свои товары, если площадка опустит комиссии хотя бы на 1%. К таким выводам пришел ИЦ «Позиция» после опроса предпринимателей на маркетплейсах. Результаты есть у «Газеты.Ru».

По мнению продавцов, даже небольшие изменения в условиях площадки могут повлиять на их решения по цене. Так, 30% готовы уменьшить цену, если комиссия снижается хотя бы на 1%, 29% — при снижении на 3–5%, а для четверти респондентов необходимо снижение на 5–10%.

Также продавцы готовы снижать цены на товары в случае уменьшения стоимости закупки (36%), достижения целей по объему продаж (29%) и снижения спроса на товар (19%).

Более 30% опрошенных признались, что сейчас корректируют цены по несколько раз в месяц. Основные причины: изменения спроса на товар, действия конкурентов, сезонность, инвестиции в скидки со стороны площадки и изменение себестоимости. Каждый пятый (22%) также отметил, что из-за скидок со стороны маркетплейсов часто приходится дополнительно поднимать цены.

Половина опрошенных предпринимателей планируют повышать цены в ближайшие один-два месяца. Большинство хотели бы таким образом увеличить прибыль (42%), остальные — чтобы компенсировать рост себестоимости (41%) и сравняться с конкурентами (27%). Другая половина респондентов не планирует повышение в ближайшее время.

В опросе приняли участие более 1000 предпринимателей из городов-миллионников в возрасте от 26 до 55 лет.

Ранее россиян предупредили о подорожании иностранных товаров.

 
