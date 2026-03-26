Россиян предупредили о подорожании иностранных товаров

Иностранные товары в России подорожают зеркально вводимым ставкам налога на добавленную стоимость, заявил «Газете.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский.

Минфин предлагает вводить НДС на зарубежные товары, которые физлица покупают через маркетплейсы, постепенно. По обсуждаемой схеме в 2027 году ставка может составить 7%, в 2028-м — 14%, а в 2029-м — 22%. У Минпромторга другая позиция: ведомство считает, что полную ставку стоит запускать сразу с 2027 года. Финальное решение останется за правительством, сообщил замминистра финансов Алексей Сазанов.

«Введение НДС — это не тот налог, который продавец возьмет на себя, особенно в сегменте трансграничной торговли с его низкой маржой. Цены на иностранные товары вырастут почти зеркально вводимым ставкам. Если сейчас вы покупаете смартфон из Китая условно за 50 тыс. рублей, то к 2029 году при ставке 22% (и с учетом инфляции) его цена только за счет налога вырастет более чем на 10 тыс. рублей. Поэтапный ввод (7%-14%-22%) лишь растягивает это «удовольствие», превращая резкий скачок в серию ежегодных подорожаний. Поэтапное повышение ставки от 7 до 22% — это попытка Минфина «варить лягушку на медленном огне», — отметил Трепольский.

По его словам, ставка в 7% в 2027 году, скорее всего, не вызовет массового оттока покупателей, так как она сопоставима с обычными колебаниями курсов валют. Однако уровень в 14%, а тем более 22%, станет критическим, уверен Трепольский.

По его словам, мера действительно «выравнивает поле боя» по налогам: сейчас российский продавец платит НДС, а зарубежный — нет. Но НДС на импорт просто сделает его дороже для россиянина, не создав при этом отечественный аналог, констатировал эксперт. А вот в легкой промышленности (одежда, обувь, декор) российские бренды действительно могут получить долгожданное ценовое преимущество, добавил финансист.

По его словам, для маркетплейсов это решение означает превращение в полноценных налоговых агентов: им придется брать на себя сложную логистику учета НДС для миллионов мелких посылок. Скорее всего, в России произойдет сокращение ассортимента «копеечных» товаров из-за границы: продавать дешевые безделушки станет невыгодно, предупредил эксперт.

«Мы перейдем от модели «закажу в Китае, там дешевле» к модели «куплю здесь и сейчас». Потребитель станет более рациональным», — подытожил Трепольский.

