Россияне рассказали о своем отношении к музыке в машине

Более 40% опрошенных россиян могут в полной мере насладиться музыкой лишь в машине

Более половины (54%) опрошенных россиян любят слушать музыку в машине. 43% отметили, что автомобиль — это единственное место, где они в полной мере могут насладиться любимой музыкой. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией «Урал» (есть у «Газеты.Ru»).

13% опрошенных автовладельцев считают себя настоящими фанатами качественного автозвука и всегда уделяют ему самое пристальное внимание. Еще 22% лишь отчасти увлечены этой темой, а оставшиеся 11% к ней в целом равнодушны.

54% респондентов признались, что проводят за рулем очень много времени и потому стремятся создать в машине максимально комфортную атмосферу. Для 38% качественный автозвук — это способ снять стресс и разгрузиться, 32% таким образом отвлекаются от неприятных мыслей. Кроме того, 27% опрошенных водителей считают себя меломанами и просто хотят получать удовольствие от музыки, где бы она ни звучала. 19% рассказали, что сами любят петь и даже занимаются музыкой.

«Российские автолюбители, да и россияне в целом исторически очень ценят музыку и потому задают высокую планку для аудиотехники. Русский звук — это национальная традиция, он отличается глубиной, эмоциональностью и выраженными низкими частотами, что сказывается и на запросах потребителей. Для многих из нас машина — это второй дом, и желание сделать его комфортным, по-настоящему своим вполне естественно, в том числе — за счет своего уникального звучания», — отметил основатель компании «Урал» Юрий Логинов.

При этом 34% респондентов признались, что у них в машине штатная акустика заменена на другую, более качественную, мощную и надежную. Еще 21% автовладельцев хотели бы установить альтернативную звуковую систему в будущем. Исходной заводской аудиотехникой оказались довольны 45% опрошенных водителей.

В опросе приняли участие около 1 тыс. россиян.

Продажи автомобильной аудиотехники в России выросли в два раза: по данным аналитики маркетплейса OZON, за последние 12 месяцев сумма заказов в категории «Автомагнитолы» выросла на 95%, а в категории «Автозвук» — на 115%. Столь стремительная динамика может быть следствием запроса россиян на качественный звук в автомобиле и замену штатной аудиотехники.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за громкую музыку в машине.