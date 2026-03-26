Россиян предупредили о возможном подорожании услуг шиномонтажа

Эксперт «АВТОДОМ» Уткина: шиномонтаж подорожает на 10% весной
Весной 2026 года шиномонтаж в российских автосалонах подорожает на 10-15% по сравнению с весной 2025 года, спрогнозировала для «Газеты.Ru» директор по коммуникациям ГК АВТОДОМ и ГК АвтоСпецЦентр Анна Уткина.

«Драйверами повышения являются: дефицит кадров, увеличение расходов на персонал и оборудование. Кроме того, тенденция связана с закрытиями шиномонтажей из-за активной жилой застройки промзон, где традиционно располагались такие сервисы. Но, несмотря на рост цен, автовладельцы находят способы сэкономить.
Самый простой из них — полностью отказаться от услуг автосервисов и менять колеса самостоятельно, имея два комплекта шин на дисках. При средней стоимости сезонной смены шин в 5-8 тыс. рублей за комплект экономия за год может составить до 8 тыс. рублей. Также популярна покупка шин в магазинах, предлагающих бесплатный монтаж при приобретении комплекта покрышек», — отметила Уткина.

По ее словам, при самостоятельной замене или обращении в несертифицированные сервисы важно оценить возможные риски: некачественный шиномонтаж с использованием старого оборудования может повредить диски или привести к некачественной балансировке, что ускорит износ шин и ухудшит управляемость автомобилем. Такая экономия иногда оборачивается дополнительными расходами на ремонт ходовой части, предупредила Уткина. По ее мнению, безопаснее отслеживать сезонные акции официальных дилеров: многие предлагают специальные цены на шиномонтаж при комплексном обслуживании или фиксированные скидки на замену колес с балансировкой. Помимо этого, сэкономить поможет посещение дилерского центра в будние дни или в утренние часы, когда нет очередей, а сервисы могут предоставить скидки, заключила Уткина.

Ранее россиян предупредили о возможном подорожании машин в 2026 году.

 
