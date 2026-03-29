Япония повышает табачный налог ради военных расходов

Власти Японии приняли решение увеличить ряд налогов, чтобы направить полученные доходы на финансирование укрепления обороноспособности страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sankei.

По информации СМИ, с апреля правительство вводит дополнительный сбор 4% с суммы корпоративного налога, превышающей 5 млн иен (2,5 млн рублей).

Табачный налог повысится в несколько этапов: в апреле и затем в октябре увеличат ставки на нагреваемый табак до уровня обычных сигарет, впоследствии — в апреле 2027 года — ожидается повышение в 0,5 иены за штуку и так в течение трех лет.

С января 2027 года на 1% повысится и подоходный налог.

В то же время ставка специального налога на восстановление после землетрясения 2011 года снизится на 1%, что временно компенсирует нагрузку на налогоплательщиков. Однако в долгосрочной перспективе этот налог также будет расти, отмечает газета.

В министерстве финансов Японии ожидают, что совокупный доход от повышения налогов составит около 1,33 трлн иен (более 676 млн рублей). Власти также не исключают дальнейшего роста оборонных расходов в связи с ухудшением ситуации в сфере безопасности, обострением обстановки на Ближнем Востоке и усилением противостояния США и Китая.

В декабре прошлого года правительство Японии представило проект бюджета на новый финансовый год, предусматривающий рекордные оборонные расходы.

