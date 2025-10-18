Тысячи американцев отказываются от гражданства из-за налогов и политики страны

Все большее число американцев, постоянно проживающих за рубежом, отказывается от гражданства США из-за недовольства политическим курсом и налоговой системой страны, сообщает газета The Washington Post.

«Каждый год от 5 до 6 тысяч американцев, проживающих за рубежом, отказываются от гражданства США», — пишет издание.

Как отмечается, Соединенные Штаты являются одной из двух стран (наряду с Эритреей), которые взимают налог с доходов на основе гражданства, а не резидентства, требуя от американцев, находящихся за рубежом, подавать ежегодные декларации в Налоговую службу США (IRS) в дополнение к тем, которые требуются в стране, где они проживают или работают.

Некоторые банки, испугавшись обременительных требований Вашингтона к дополнительной отчетности, не позволяют американским гражданам открывать счета или взимают с них дополнительную плату. В некоторых странах, включая Японию и Катар, запрещено двойное гражданство, что вынуждает американских экспатов выбирать один паспорт или другой, сообщает издание.

Ранее стало известно о том, что американцы подготовились к резкому сокращению трат.