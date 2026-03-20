Авиаперелеты в Азию могут сократить из-за ситуации на Ближнем Востоке

FT: авиакомпании готовятся к нехватке топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке
Мировые авиакомпании разрабатывают планы действий на фоне перебоев в поставках авиационного топлива из-за конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает газета Financial Times (FT).

«Сегодня мы вырабатываем сценарии того, как мы будем справляться с нехваткой топлива», — прокомментировал ситуацию глава холдинга Air France-KLM Бен Смит.

Предприниматель уточнил, что в ближайшее время, возможно, произойдет сокращение рейсов по азиатским направлениям.

«Юго-Восточная Азия намного сильнее зависит от топлива, поступающего из Персидского залива, чем Европа. Мы можем достать топливо, чтобы вылететь из Европы, но, когда мы летим в южноазиатский город, мы не сможем вернуть самолет», — объяснил Смит.

В свою очередь глава авиакомпании EasyJet Кентон Джарвис сообщил, что сейчас нет ясной картины по поводу доступности авиационного керосина по завершении следующего месяца, так как поставки топлива гарантируют стабильность только на предстоящие три недели.

До этого россиян предупредили о росте цен на авиаперелеты. По информации Ассоциации туроператоров России (АТОР), в скором времени российским туристам придется покупать билеты по цене, которая на 5–7% выше, чем в прошлом году.

