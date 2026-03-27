В России задержали пять человек за поставку контрафактной стали предприятиям ОПК

Сотрудники полиции задержали пятерых человек, которых подозревают в поставках контрафактной металлопродукции через компании в трех регионах России, в том числе на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По ее словам, преступная группа в течение нескольких лет поставляла поддельную металлопродукцию, в том числе на оборонные предприятия. В МВД уточнили, что участники схемы создали сеть аффилированных компаний в Москве, Новороссийске и Санкт-Петербурге. Через них они закупали дешевую сталь и подделывали сертификаты качества.

По данным ведомства, общий объем поставок фальсификата на предприятия оборонно-промышленного комплекса превысил 500 млн рублей. Пятеро подозреваемых задержаны и доставлены в отдел полиции.

На злоумышленником возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Задержанным может грозить до 10 лет лишения свободы, а также штраф до 1 млн рублей.

Ранее ФСБ задержала руководителей компаний за хищение 460 млн рублей у предприятий оборонно-промышленного комплекса.

 
