В действиях «РостАгроКомплекса» выявили признаки недобросовестной конкуренции

ФАС направила предупреждение производителю сырков «Б.Ю. Александров»
Анастасия Алексеевских/«Газета.Ru»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила признаки недобросовестной конкуренции в действиях производителя творожных сырков «Б.Ю. Александров» компании «РостАгроКомплекс». Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении говорится, что в ФАС обратился правообладатель товарных знаков «Александров К.Б.». Как рассказал заявитель, компания-конкурент в лице «РостАгроКомплекса» потребовала от него прекратить реализацию товаров. В соответствующем информационном письме утверждалось, что «РостАгроКомплексу» принадлежит право на использование товарного знака «Б.Ю. Александров» и использование его другой фирмой незаконно.

«Однако, согласно данным реестра товарных знаков, лицензионный договор на использование знака «Б.Ю. Александров» был расторгнут еще в 2022 году, а продукция была выведена из оборота в 2023 году», — подчеркнули в ФАС.

На этом фоне служба направила «РостАгроКомплексу» предупреждение о необходимости отказаться от распространения ложной информации. Также от компании потребовали отозвать направленные информационные письма и опровергнуть указанные в них данные. Если организация проигнорирует предупреждение, ФАС сможет возбудить дело по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Ранее в ФАС поступил запрос о проверке роста цен на огурцы в России.

 
