СМИ узнали, когда у Киева закончатся деньги на боевые действия

Bloomberg: у Украины хватит денег на боевые действия только до июня

Денежных средств Украины на ведение боевых действий может хватить только до июня 2026 года. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на украинских чиновников.

Агентство отмечает, что на это влияет ряд факторов. В первую очередь — блокировка помощи со стороны ключевых доноров, из-за чего денежных средств в стране на данный момент может хватить только на покрытие текущих расходов до июня.

В публикации говорится, что поддержка со стороны западных союзников имела решающее значение для поддержания боевой готовности Украины на протяжении более четырех лет конфликта. По словам главы Центрального банка Украины Андрея Пышных, если Киев в ближайшее время не получит финансирования, то он будет вынужден возобновить прямое кредитование Министерства финансов для выплаты заработной платы военнослужащим и работникам, а также для финансирования жизненно важных услуг.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался в интервью французской газете Le Monde на смещение внимания Запада с Украины на Ближний Восток, а как следствие — отсутствие денег и ракет для ПВО.

Он добавил, что о прекращении поставок Украине никто не говорил, но вторая волна действий на Ближнем Востоке замедляют их, что заставляет Киев готовиться к рискам. Отсутствие денег, обещанных Западом, приводит к тому, что становится невозможно производить дроны, отметил Зеленский.

Ранее Захарова сравнила Зеленского с бегущим за автобусом пассажиром.