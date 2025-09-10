СМИ сообщили о планах Gloria Jeans закрыть свой флагманский магазин в Москве

Российская компания Gloria Jeans планирует закрыть самый крупный магазин сети на Тверской улице в Москве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Магазин в настоящее время занимает 5 тысяч квадратных метров на первом этаже бизнес-центра «Галерея Актер». Здесь раньше размещался крупнейший в России магазин шведской сети H&M. После ухода H&M из страны в феврале 2022 года пространство оставалось пустым, затем его занял российский бренд.

Вероятно, решение отказаться от аренды дорогой недвижимости связано с изменениями на рынке. В материале газеты отмечается, что ежегодные расходы на содержание площадей бизнес-центра могли составлять 168–204 миллионов рублей.

Источники издания отмечают, что в индустрии моды сейчас наблюдается тенденция к реструктуризации: многие операторы вынуждены оптимизировать до 30–40% арендных площадей, чтобы сохранить конкурентоспособность и адаптироваться к новым экономическим реалиям. Этот процесс отчетливо отражает текущие вызовы и трансформации сегменте fashion на российском рынке.

