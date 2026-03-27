В России сокращается число пекарен

«Ведомости»: в России число пекарен в 2026 году сократилось на 7%

Число пекарен в российских городах-миллионниках сокращается. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на данные 2ГИС.

По данным на март, работало около 7600 отдельно стоящих пекарен, что на 7% меньше, чем было годом ранее.

Рост этого сегмента фактически прекратился, сегодня он развивается в основном за счет сетевых точек от крупных ритейлеров, заявили опрошенные изданием эксперты. В аналитической компании NTech отметили, что выручка пекарен у розничных сетей напротив растет, хотя и медленнее. В натуральном выражении этот показатель по итогам прошлого года увеличился до 150 000 т (+11%).

До этого сообщалось, что почти каждый третий предприниматель в России задумался о закрытии бизнеса или его продаже из-за повышения налогов и ставок. Доля предпринимателей, находящихся в режиме выживания, по итогам четвертого квартала 2025 года достигла 39%, что является максимумом за пять лет.

Ранее эксперт объяснил, какие переводы банки приравняют к предпринимательству.