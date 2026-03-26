Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Бизнес

Стало известно, на что в работе коллекторов жалуются россияне

Юрист Биткова: россияне жалуются на коллекторов из-за несоблюдения правил общения
Shutterstock/Tero Vesalainen

Основные жалобы россиян на коллекторов связаны с несоблюдением с их стороны правил общения и навязчивость в любое время суток. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей, член Ассоциации юристов России Людмила Биткова.

«Многие граждане считают недопустимым такое поведение и считают, что их права ущемляются. Неслучайно на законодательном уровне именно урегулированию конфликтов в этой сфере уделяется большое внимание. После запуска сервиса жалоб на коллекторов на портале «Госуслуги» количество жалоб вырастет. Но не все они автоматически перерастут в судебные разбирательства — это зависит от многих факторов, в том числе размера долга, финансовых возможностей сторон спора», — отметила Биткова.

По ее словам, злоупотребления со стороны граждан при запуске сервиса можно минимизировать, если точно и понятно регламентировать порядок подачи жалоб. Особенно важно прописать основания для отказа в их рассмотрении, например, если используется ненормативная лексика, недостоверные или порочащие сведения, считает юрист.

На портале «Госуслуги» в марте заработал сервис для жалоб на коллекторов и кредиторов. Направить обращение теперь могут не только сами должники, но и родители, опекуны или попечители несовершеннолетних и недееспособных граждан, а также люди, которым взыскатели звонят по ошибке или те, кто раньше дал согласие на общение с кредитором знакомого либо родственника. Перечень причин для жалобы достаточно широкий. Речь идет, в частности, о раскрытии информации о долге посторонним, угрозах, оскорблениях, психологическом давлении, звонках и сообщениях в неположенное время, а также о чрезмерно навязчивых контактах. На этом фоне возникает вопрос, приведет ли запуск нового сервиса к заметному росту числа обращений и не станет ли он почвой для злоупотреблений уже со стороны самих заявителей.

Ранее сообщалось, что долги россиян станут реже продавать коллекторам.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!