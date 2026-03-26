Стало известно, на что в работе коллекторов жалуются россияне

Основные жалобы россиян на коллекторов связаны с несоблюдением с их стороны правил общения и навязчивость в любое время суток. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат юридических наук, преподаватель Института международных экономических связей, член Ассоциации юристов России Людмила Биткова.

«Многие граждане считают недопустимым такое поведение и считают, что их права ущемляются. Неслучайно на законодательном уровне именно урегулированию конфликтов в этой сфере уделяется большое внимание. После запуска сервиса жалоб на коллекторов на портале «Госуслуги» количество жалоб вырастет. Но не все они автоматически перерастут в судебные разбирательства — это зависит от многих факторов, в том числе размера долга, финансовых возможностей сторон спора», — отметила Биткова.

По ее словам, злоупотребления со стороны граждан при запуске сервиса можно минимизировать, если точно и понятно регламентировать порядок подачи жалоб. Особенно важно прописать основания для отказа в их рассмотрении, например, если используется ненормативная лексика, недостоверные или порочащие сведения, считает юрист.

На портале «Госуслуги» в марте заработал сервис для жалоб на коллекторов и кредиторов. Направить обращение теперь могут не только сами должники, но и родители, опекуны или попечители несовершеннолетних и недееспособных граждан, а также люди, которым взыскатели звонят по ошибке или те, кто раньше дал согласие на общение с кредитором знакомого либо родственника. Перечень причин для жалобы достаточно широкий. Речь идет, в частности, о раскрытии информации о долге посторонним, угрозах, оскорблениях, психологическом давлении, звонках и сообщениях в неположенное время, а также о чрезмерно навязчивых контактах. На этом фоне возникает вопрос, приведет ли запуск нового сервиса к заметному росту числа обращений и не станет ли он почвой для злоупотреблений уже со стороны самих заявителей.

