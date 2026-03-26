В Румынии объявили кризисное положение в топливном секторе на фоне роста цен

Правительство Румынии объявило о введении кризисного положения в топливном секторе страны на период с 1 апреля по 30 июня 2026 года, с возможностью последующих продлений. Соответствующее постановление было принято кабинетом министров, пишет ТАСС.

Документ предусматривает комплекс мер, направленных на защиту румынской экономики и населения от негативных последствий роста цен на топливо в результате конфликта вокруг Ирана. В частности, устанавливается ограничение коммерческой маржи для компаний, работающих в нефтяной отрасли, на уровне, не превышающем средний показатель за 2025 год. Кроме того, обязательное содержание биотоплива в бензине снижается с 8% до 2%, а экспорт дизельного топлива из Румынии будет возможен только при согласовании с министерствами экономики и энергетики.

Премьер-министр Илие Боложан подчеркнул, что правительственный пакет мер основан на принципе распределения финансовых издержек между государством, частным сектором и гражданами. Доходы, полученные государством в результате повышения цен на бензин, будут направлены на снижение налогов и предоставление льгот населению и предприятиям.

Принятие постановления несколько раз откладывалось из-за критики со стороны оппозиционных партий, входящих в правящую коалицию Социал-демократической партии, профсоюзов и ряда экспертов.

Отмечается, что накануне средняя цена дизельного топлива в Румынии превысила отметку в 10 леев ($2,3) за литр.

Ранее в Молдавии решили экстренно поднять цены на проезд из-за подорожания топлива.

 
Зачем Минздрав советует сдать анализы любителям бани и сауны
