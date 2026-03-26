Приставы отменили арест 32 миллиардов рублей «Южуралзолота»

Судебные приставы на основании определения Московского городского суда отменили арест средств «Южуралзолота» (ЮГК) на сумму 32 миллиарда рублей. Об этом сообщила ЮГК на сервере раскрытия информации.

«Отменены меры принудительного исполнения, наложенные на денежные средства публичного акционерного общества «Южуралзолото группа компаний» (ПАО «ЮГК») на сумму 32 141 541 000 руб., находящиеся в банке или иной кредитной организации», — сказано в сообщении.

Об аресте средств компании стало известно 16 марта. Тогда суд обязал ЮГК в течение трех рабочих дней перечислить нераспределенную прибыль за 2025 год и предыдущие годы на сумму не менее 33,29 млрд рублей на депозитный счет Московского городского суда. Исполнительное производство инициировано для исполнения судебного решения от 27.02.2026, обязывающего ПАО «ЮГК» провести это перечисление в установленные сроки, включая средства дочерних компаний.

