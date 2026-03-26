Россиянам рассказали об изменениях оплаты товаров в рассрочку

Сенатор Журавлев: с апреля будут действовать единые правила оформления рассрочки
С 1 апреля 2026 года в России вступит в силу закон «О деятельности по предоставлению сервиса рассрочки», согласно которому все продавцы и операторы рассрочки больше не смогут маскировать проценты на отсроченные платежи, устанавливая разные цены на товар в рассрочку и за наличные средства. Нововведения также ограничат суммы штрафов, которые операторы смогут брать с граждан. Об этом «Парламентской газете» сообщил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев.

Сенатор объяснил, что все операторы рассрочки будут включены в реестр Банка России. При этом их обяжут бесплатно обслуживать потребителей.

Помимо этого, по словам Журавлева, закон ограничит срок рассрочки до шести месяцев, а с 1 января 2028-го — до четырех месяцев. Также будет контролироваться долговая нагрузка.

«Если сумма сделки превышает 50 тысяч рублей, информация о ней передается в бюро кредитных историй. И, наконец, ясный и понятный договор. Все условия — график платежей, размер штрафов, порядок взаимодействия — должны быть доступны до заключения сделки, в читаемом виде», — отметил он.

Сенатор добавил, что после вступления закона в силу власти и Банк России проанализируют изменения структуры рынка, и при необходимости внесут изменения.

Ранее россиян предупредили о росте отказов в кредитных картах.

 
Полиция захотела выписывать россиян из квартир за 5 дней своим приказом. Это может коснуться миллионов
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!